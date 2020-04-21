شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية تمارس أعمالها عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية في هيئة التأمين بممارسة أعمالها ومهامها عن بعد، وذلك في إطار سلسلة التدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية التي اتخذتها هيئة التأمين، في إطار الحرص على سلامة المتعاملين والموظفين، والحفاظ على الصحة العامة.
كما قامت الهيئة بتوفير خدمة استقبال الشكاوى أو المنازعات التأمينية إلكترونياً، عبر نظام فض المنازعات التأمينية في الموقع الإلكتروني للهيئة. وذلك ضمن مجموعة الخدمات الذكية والإلكترونية، التي وفرتها الهيئة لتجنب المراجعة والتجمعات في مراكز تقديم الخدمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتمارس لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في الهيئة عملها عن بعد باستخدام العديد من التقنيات التكنولوجية، وتقنيات الاتصال السمعي والبصري، وعبر الاستفادة من البنية التحتية الإلكترونية والذكية المتطورة المتوفرة في الهيئة، سواء في استلام المنازعات والمستندات والوثائق، أو مناقشتها بين أعضاء اللجنة، وإصدار الأحكام القانونية المناسبة والتصديق عليها، وصولاً إلى إعلام أصحاب المنازعات من المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين ضد شركات التأمين بالأحكام النهائية.
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