منشآت فندقية تستهدف نزلاء الإقامات الطويلة لدعم عملياتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تستهدف المنشآت الفندقية خاصة الشقق الفندقية في دبي خلال الوقت الحالي، نزلاء وضيوف الإقامات الطويلة من أجل دعم معدلات الإشغال وتغطية جزء من التكاليف التشغيلية للمنشآت في ظل تراجع الطلب على الليالي الفندقية القصيرة المرتبطة بالزوار والسياح الدوليين.

وقدمت منشآت فندقية في المدينة عروضاً ترويجية وخصومات تتراوح ما بين 20% إلى 30% على الإقامات الطويلة التي توفر للنزلاء شققاً فندقية مفروشة ومخدمة، تنافس الشقق السكنية التقليدية.

وأشارت مصادر عاملة في القطاع إلى أن بعض المنشآت الفندقية اتجهت نحو استقطاب المزيد من نزلاء الإقامات الطويلة التي تدفع شهرياً وتمتد إلى أكثر من عام، من خلال تقديم عروض إقامة وخصومات على الإقامات الشهرية والسنوية.

وعادة ما تشكل الإقامات الطويلة ما نسبته 20% إلى 40% من نزلاء الشقق الفندقية، فيما تشكل نحو 10% للفنادق، لاسيما أن الخدمات التي توفرها المنشآت الفندقية تعتبر ميزة تنافسية للعديد من السكان، خاصة الموظفين ورجال الأعمال. وأوضحت المصادر أن استراتيجية مديري الفنادق تتغير بشكل مستمر، بحيث تتكيف مع المتغيرات الحاصلة في الأسواق ومنها تفشي وباء كورونا، الذي ساهم في وقف تدفق الزوار والسياح الدوليين، بالإضافة إلى تحجيم السياحة الداخلية وبالتالي تراجع مستويات الإشغال.

واتجهت العديد من المنشآت الفندقية لدمج عملياتها في منشآت محددة بدلاً من وضع النزلاء في عدة منشآت من أجل تقليل النفقات التشغيلية والمحافظ على أقصى درجة من التكاليف.

وأشارت بيانات «إس تي آر» إلى أن انتشار وباء كورونا ساهم في تقليص معدلات إشغال المنشآت الفندقية في العديد من الأسواق على مستوى العالم.