«نومورا»: تنوع اقتصاد الإمارات يعزز قدرتها على مواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد تقرير حديث من بنك «نومورا» الياباني أن الإمارات تواجه كغيرها تبعات الجائحة الصعبة لكنها مجهزة للمواجهة بمساعدة من جهود التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط.

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وقال طارق فضل الله المحلل المالي الرئيسي لبنك «نومورا» في الشرق الأوسط إن الإمارات هي أكثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تنوعاً، وقد تأثرت نتيجة الأزمة العديد من القطاعات الاقتصادية فيها بما فيها السياحة والضيافة والطيران والتجزئة والعقارات، ولفت إلى أن بعض القطاعات سوف تحتاج إلى وقت طويل حتى تتعافى من تبعات الجائحة خاصة في ظل تراجع أسعار النفط.

فت إلى أن أسواق الأسهم المحلية تأثرت كغيرها من البورصات العالمية جراء تبعات الجائحة، وتوقع أن تبدأ الأسعار في الاستقرار على الرغم من وجود مخاوف حيال الربحية وقيم الأصول وذلك بفضل فعالية إدارة الاقتصاد، وفتح قنوات للعائدات للحد من الاعتماد على النفط، إضافة إلى خطوات ناجحة لدمج شركات ومؤسسات حكومية.

ولفت إلى أهمية مواصلة الإصلاحات لصيانة ما تم إحرازه من نجاح، ومن الأولويات إنقاذ الشركات الصغيرة والوظائف، من خلال توفير قروض ميسرة وتيسير قوانين العمل والإقامات.

وقال إنه من المهم أن يكون هناك المزيد من الضوابط، لتعزيز فرص تعافي قطاع العقارات ذي الأهمية الاقتصادية، وتحدث عن المشاكل التي تواجهها شركتا صناديق الاستثمار العقاري (الريت) والتي كان من المفترض أن تسهم في دعم القطاع، لكنها عانت مشاكل سوء إدارة. وأكد أن المضي قدماً في الإصلاحات من شأنه أن يعزز ثقة مؤسسات الاستثمار على الدخول إلى السوق.

وأظهر التقرير من جهة أخرى أن صندوق الاستثمارات السيادية النرويجي رفع في العام الماضي استثماراته في الإمارات ضمن مؤشر «إم إس سي أي» للأسواق الناشئة بحوالي (156% مقارنة بعام 2018) إلى 27% من وزن المؤشر، لتصل قيمة استثماراته الإجمالية في أسهم الدولة ضمن المؤشر إلى 887.54 مليون دولار.



إعادة تشكيل المجتمع



وقال فضل الله إن العالم اليوم يعيش سيناريو تجاوز في حبكته الكارثية خيال استوديوهات هوليوود لافتاً إلى أن الغموض مازال هو المهيمن إلى اليوم على الصورة ما يصعب معه توقع ما يمكن أن تأتي به الأسابيع المقبلة بالنسبة لأسواق المال، لكن الأمر المؤكد أن الجائحة ستعيد تشكيل كل المناحي المجتمعية بتبعات سياسية واقتصادية وجيوسياسية وحتى الحياة اليومية نفسها بصورة ربما يصعب علينا اليوم حتى فهمها. ولفت إلى أن التأثير في الاقتصاد سيكون في الإسراع بتوجهات الانغلاق وتعزيز إدارة سلاسل العرض، وتحسين حوكمة الشركات والرفاه الاجتماعي.

ولفت إلى زخم الدعم المالي القوي من البنوك المركزية حول العالم، قائلاً عن الجدل إلى اليوم حول إمكانية أن يفرض على دافعي الضرائب رد أموال هذه الدعم لا حقاً مازال فلسفياً حتى هذه المرحلة.

ولفت إلى أن أسواق الأسهم العالمية نجحت إلى اليوم في استرداد نصف ما تكبدته من خسائر منذ بداية الأزمة إلا أن القلق اليوم يمكن أن يتحول من مخاوف سيولة نجح دعم البنوك المركزية حول العالم في تخفيفها نسبياً، إلى مخاوف متعلقة بربحية الشركات وإمكانية تعثرها في سداد التزاماتها.

وتعكس برأيه عودة المستثمرين إلى الأسواق العالمية رغبة طبيعية في البحث عن فرص سانحة مع تراجع الأسعار، تعززها آمال خلقتها وعود الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بضخ تريليونات الدولارات، لكنه قال إن أراء الاقتصاديين اتفقت على القول إن أمد الأزمة ربما يطول أكثر من المتوقع، ما يعني المزيد من فرص العمل الضائعة وحالات الإعسار.

وأكد أن تشديد معايير الإقراض تهدد بالفعل الآمال اليوم في تعاف على شكل «V»، خاصة مع إعلان بنوك ومنها «جيه بي مورجان تشايس» عن تشديد المعايير الخاصة بالرهونات العقارية برفع المقدم المدفوع من متوسط 6% من قيمة العقار في العام الماضي إلى 20%. ولفت إلى أن سيناريو التعافي على شكل حرف «U»، ما زال احتمالاً قائماً، لكن الكثير من الأنشطة الحياتية والاقتصادية ستأخذ وقتاً طويلاً لتتعافى. ويبقى السيناريو الأخير وهو تعافي على شكل علامة علامة صح «✔»، وقال فضل الله إن هذا السيناريو يبقى بدوره قائماً.

وقال إن المستثمر يأمل أن يسد دعم المصارف المركزية الفجوة الإنتاجية ويساعد الاقتصاد العالمي على العودة للنمو عند مستويات قريبة مما قبل الأزمة، بيد أنه لفت إلى أن هذا الأمر يبدو مستبعداً، خاصة أن العديد من الدول ليست لديها القدرة على هندسة أوضاعها الاقتصادية مالياً ما سيجعلها تواجه تداعيات صعبة.

وقال إن سياسات التيسير الكمي نجحت في دعم أسعار الأصول خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان، وهي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع أكبر في مكررات الربحية هذه المرة، لكن هذه الآمال يهددها خطر التأخر في التعافي الاقتصادي.