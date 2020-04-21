تعاون بين «الدار» وبنوك أبوظبي لتمويل عقاري بـ 1.99%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية عن تعاونها مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول لتوفير عرض تمويل عقاري جذاب وحصري للعملاء لمدة 30 يوماً فقط، في عدد من أبرز مشاريع الدار. ويوفر العرض للمشترين معدل ربح حوالي 1.99% تم تثبيته لمدة ثلاث أو خمس سنوات من دون أي رسوم إدارية كرسوم تقديم الطلبات أو التقييم، بشرط موافقة البنك.

ويسري العرض على العملاء الحاليين والراغبين بتمويل امتلاك منازل جاهزة في مشاريع «ياس إيكرز» و«ذا بردجز» و«ممشى السعديات» و«جواهر». وتتوفر خيارات تأجيل سداد الدفعات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.

وتتيح الدار العقارية للعملاء إمكانية القيام بجولات افتراضية لمشاهدة المنازل المعروضة للبيع. وتزامناً مع تسليم العديد من المنازل الجاهزة، تنفذ الشركة عمليات تعقيم متخصصة ضمن جهودها لتسهيل التسليم وتعزيز مستويات السلامة. ويمكن للعملاء الجدد أو الذين يخططون لتسجيل ملكيات منازلهم خلال عام 2020 الاستفادة من الإعفاء من رسوم الـ 2٪ الذي أعلنت عنه مؤخراً بلدية أبوظبي، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الإعفاء من رسوم الخدمة للسنة الأولى من الدار العقارية.

كذلك تعمل الدار على توفير مجموعة من العروض التحفيزية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم تسجيل الملكية في بلدية أبوظبي بنسبة 2٪ لعام 2020، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم الخدمات لأي شخص يقوم بشراء أو استلام العقار.