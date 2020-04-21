تراجع واردات الصين يدعم الفائض التجاري لمنطقة اليورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نما الفائض التجاري لمنطقة اليورو في فبراير / شباط مع تراجع الواردات من الصين، فضلاً عن تراجع حاد للطلب على الطاقة بسبب طقس شتوي أكثر دفئاً.

وبحسب تقرير لـ«رويترز» زاد فائض التجارة السلعية غير المعدل إلى 23 مليار يورو (25.1 مليار دولار) في فبراير / شباط مقارنة مع 18.5 مليار يورو قبل عام. وزادت الصادرات 1.6 %، في حين هبطت الواردات واحداً %.



وبالنسبة للصين، التي فرضت قيوداً واسعة بسبب فيروس كورونا في فبراير / شباط، انخفضت الصادرات من الاتحاد الأوروبي ككل قليلاً مقارنة بفبراير / شباط 2019، بينما هبطت الواردات 8.1 %، وفقاً للبيانات على الموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاءات يوروستات.

وتراجعت واردات الطاقة بنسبة 9.6% في فبراير / شباط عند المقارنة ببيانات أول شهرين من العام الصادرة اليوم، وبيانات يناير / كانون الثاني فقط التي أعلنت قبل شهر. أدى ذلك إلى انخفاض الواردات من روسيا 10.1% ومن النرويج 5.9%. في المقابل، نما الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 21 % مع زيادة الصادرات وتراجع الواردات. والفائض المستمر في التجارة السلعية مصدر للتوترات بين الطرفين.

وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى 25.8 مليار دولار في فبراير / شباط من 18.2 مليار يورو في يناير / كانون الثاني. وزادت الصادرات 1.8 % مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت الواردات 2.3 %.