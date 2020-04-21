مخاوف الإمدادات ترفع أسعار القمح الروسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محللون اليوم الاثنين، إن أسعار صادرات القمح الروسي ارتفعت الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد منتصف مايو/ أيار،إذ يتوقع المسؤولون استنفاد القدر المخصص للتصدير في الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران بحلول ذلك الموعد.

حددت روسيا، أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، حصة لتصدير الحبوب في تلك الفترة لضمان توافر إمدادات محلية كافية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن القمح المخصص للتصدير ينفد أسرع من المتوقع.



وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي إن روسيا ستعلق صادرات القمح حتى أول

يوليو /تموز فور نفاد حصة السبعة ملايين طن المخصصة للتصدير، ومن المتوقع حالياً أن يحدث ذلك في منتصف مايو/ أيار.

وارتفع سعر شحنات القمح الروسي بنسبة بروتين 12.5% تحميل موانئ البحر الأسود لأقرب موعد تسليم ستة دولارات إلى 231 دولاراً للطن تسليم ظهر السفينة (فوب) نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكرته سوفيكون. وارتفع سعر الشعير ثلاثة دولارات ليسجل 180 دولاراً للطن.

وقدرت إيكار، وهي مؤسسة استشارات زراعية أخرى في موسكو، سعر القمح عند 232 دولاراً للطن، بزيادة خمسة دولارات. وتراجع سعر المحصول الجديد، الذي يصل هذا الصيف، تسليم أواخر يوليو/ تموز ثلاثة دولارات إلى 199 دولاراً للطن.

وتظهر بيانات روسية على الإنترنت أن أربعة ملايين طن فقط من القمح ما زالت متاحة للتصدير اليوم من الحصة المقررة.

وقال متعاملون في القاهرة قبل أيام إن تعليق روسيا الصادرات في منتصف مايو/ أيار قد يؤثر في آخر ثلاث شحنات اشترتها مصر من القمح الروسي والمقرر تسليمها بين 15 مايو/ أيار والخامس من يونيو/ حزيران.

وقالت سوفيكون «في هذه المرحلة، نعتقد أن المصدرين الروس سيتمكنون من تنفيذ تلك العقود».

وتوقعت أن تنفد الحصة في وقت لاحق عن منتصف مايو/ أيار وأن الحسابات الرسمية على الإنترنت تبالغ حالياً في تقدير الصادرات الفعلية بما يصل إلى 600 ألف طن.

وقال اتحاد القمح الروسي أمس إنه يتوقع نفاد الحصة في حدود أواخر مايو /أيار أو أوائل يونيو/ حزيران.

صدرت روسيا 33.2 مليون طن من الحبوب بين أول يوليو/ تموز - مطلع موسم 2019-2020 - و16 ابريل/ نيسان، بانخفاض 13% على أساس سنوي، حسبما ذكرت سوفيكون، نقلاً عن بيانات جمركية. وشكلت صادرات القمح 28.5 مليون طن من ذلك الإجمالي.