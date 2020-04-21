الحكومات تغدق المزيد من التريليونات.. و«صندوق النقد» يحذّر من «عاصفة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الأزمة التي أوقد شرارتها انتشار فيروس كورونا المستجد هي الأسوأ منذ الكساد العظيم. وأبلغت مؤتمراً صحفياً عن بُعد لوسائل الإعلام البلغارية أن تداعيات الفيروس ستفضي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام. يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه اليوم الإثنين حزم الإنقاذ غير المسبوقة على مختلف الصعد وخصوصاً في الاقتصادات الكبرى.

اليابان تعزز برنامج التحفيز إلى 1.1 تريليون دولار

أظهرت مسودة حصلت عليها رويترز أن حكومة اليابان ستعزز برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد بنسبة 8% إلى 1.1 تريليون دولار لتمويل مدفوعات نقدية من أجل تخفيف المعاناة جراء تفشي فيروس كورونا، ما يزيد الضغط على الوضع الصعب بالفعل لمالية الدولة.

وسيبلغ إجمالي حجم الحزمة بعد الزيادة 117.1 تريليون ين (1.086 تريليون دولار)، بإجراءات مالية تبلغ 48.4 تريليون ين، وأظهرت المسودة أن نحو 25.6 تريليون ين ستمول من ميزانية إضافية للسنة المالية التي بدأت في أول أبريل/ نيسان.

تأتي خطة الإنفاق المعدلة بعد أقل من أسبوعين من إقرار حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لخطة أولية لإنفاق 108.2 تريليون ين تشمل نسبة ضئيلة فقط من الإنفاق الحكومي المباشر. وكانت الخطة الأصلية تنص على صرف مبلغ 300 ألف ين لكل أسرة شهدت انخفاضاًحاداً لدخلها بسبب تفشي الفيروس لكن أبي تعرض لضغوط لزيادتها 100 ألف ين لكل مواطن.

يرفع هذا التغيير التكلفة التي تتحملها الحكومة لثلاثة أمثالها إلى 12 تريليون ين من أربعة تريليونات. وكانت قيمة ميزانية إضافية أصلية 16.8 تريليون ين. وتخطط الحكومة الآن لإصدار سندات إضافية بقيمة 25.6914 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية المعدلة. وسيزيد الاقتراض الإضافي أعباء دين الدولة الصناعية صاحبة أكبر دين عام في العالم، إذ يتجاوز مثلي حجم اقتصاد اليابان البالغ خمسة تريليونات دولار.

إسبانيا تقترح تأسيس صندوق تعافي أوروبي بـ 1.5 تريليون يورو

أظهرت ورقة مناقشات أن الحكومة الإسبانية ستقترح على شركائها في الاتحاد الأوروبي تأسيس صندوق للتعافي حجمه 1.5 تريليون يورو (1.63 تريليون دولار) يجري تمويله من خلال دين مستدام لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من أزمة فيروس كورونا.

وقال مصدر بوزارة الخارجية إن رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانتشيث سيطرح الاقتراح على زملائه الأوروبيين خلال قمة يوم الخميس سعياً لقيادة المفاوضات الرامية للتوصل لحل مقبول بعد أن استبعدت ألمانيا وهولندا إصدار دين مشترك.

ويموَّل الصندوق الجديد الذي تقترحه إسبانيا من دين مستدام تدعمه ميزانية الاتحاد الأوروبي، وستعتبره الدول تحويلات لا ديناً. وستكون المفوضية الأوروبية المقترض الرئيسي بموجب هذه الآلية التي ستستخدم ميزانية الاتحاد الأوروبي كملاذ أخير لضمان الدين الجديد.

من جهة أخرى، قال بنك إسبانيا المركزي إن اقتصاد البلاد سينكمش ما بين 6.8 و12.4% هذا العام بناء على ما إذا كان الإغلاق الشامل المفروض بسبب فيروس كورونا منذ منتصف مارس/آذار سيستمر ثمانية أسابيع أم 12 أسبوعاً.

وقال البنك المركزي إن الاضطراب الذي يعانيه الاقتصاد الإسباني، شأنه شأن اقتصادات أخرى، «بالغ الشدة»، لكن درجة كبيرة من عدم التيقن مازالت تلقي بظلالها على الأوضاع. وتوقع أن يبدأ التحسن في النصف الثاني من العام، مفضياً إلى «تعاف ملحوظ» في 2021، مع نمو متوقع أن يدور بين 5.5 و8.5%.

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إيطاليا تطالب بتضامن أوروبي دعماً لـ «سندات كورونا»

كرر رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي مطالباته للاتحاد الأوروبي بإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو لإظهار تضامن الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة فيروس كورونا. وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة زوديتشه تسايتونج الألمانية، نشرت اليوم الاثنين، إن إصدار مثل هذه السندات ليس القصد منه مشاركة الدين الإيطالي الفردي السابق أو اللاحق.

وقال كونتي إنه يتعين على ألمانيا وهولندا تغيير وجهات نظرهما لإظهار أن أوروبا تتكلم بلسان واحد. وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مدعومة من هولندا، إنها لا تعتبر السندات المشتركة لمنطقة اليورو الطريق الصحيح لدعم الإنفاق الصحي ودعم خطط الإنقاذ الاقتصادي في تكتل عملة اليورو المكون من 19 دولة. وتريد برلين تطبيق آلية الاستقرار الأوروبية «إي.إس.إم» بدلاً من السندات المشتركة لمنطقة اليورو، بينما يمكن أن يكثف بنك الاستثمار الأوروبي جهوده لإعطاء الشركات المتعثرة ضمانات قروض.

«المركزي» الألماني يتوقع تعافياً بطيئاً للاقتصاد بعد ركود عنيف

قال البنك المركزي الألماني في تقرير شهري، اليوم الاثنين، إن اقتصاد ألمانيا يمر بركود حاد، ومن المستبعد أن يكون تعافيه سريعاً، نظراً لأن الكثير من القيود المرتبطة بفيروس كورونا قد تظل قائمة لفترة طويلة.

توقف أكبر اقتصاد أوروبي توقفاً شبه تام في ظل إغلاق شامل منذ منتصف مارس/آذار بسبب فيروس كورونا، وإن كانت بعض النقاشات بدأت تدور بخصوص تخفيف القيود في الأسابيع المقبلة.

وقال البنك المركزي «من المرجح أن تستمر قيود كبيرة لحين العثور على حل طبي من قبيل لقاح.. لهذا السبب، فإن تعافياً اقتصادياً سريعاً وقوياً يبدو مستبعداً في الوقت الحالي».

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الألماني 7.5 بالمئة هذا العام، في حين تتباين التوقعات المستقلة تبايناً كبيراً، ويشير معظمها إلى ركود أشد من ركود 2009، عندما انكمش الاقتصاد أكثر من خمسة بالمئة.

وقال البنك المركزي الألماني إن أرقام الربع الأول من العام تأثرت تأثراً شديداً بالفعل لكن الربع الثاني سيكون أسوأ، مشيراً إلى انخفاض حاد في إنتاج السيارات واستهلاك الأسر.

وأضاف أن سياسات التيسير المالي والنقدي ستدعم التعافي. وتوقع البنك أن ينخفض التضخم بشدة في الأشهر المقبلة مع انتقال أثر أسعار النفط المنخفضة سريعاً إلى المستهلكين.

بريطانيا تطلق حزمة إنقاذ لشركات التكنولوجيا الناشئة بـ1.6 مليار دولار

أعلنت حكومة المملكة المتحدة حزمة تحفيزية بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، في محاولة لتفادي تأثيرات فيروس كورونا. وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، إن الحكومة ستقدم حزمة دعم بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لمساعدة شركات التكنولوجيا الناشئة والتي تقود الابتكار في البلاد.

وتتألف خطة الإنقاذ، من مبادرتين، الأولى هي خطة قروض بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع المتأثرة سلباً بالأزمة. كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الأبحاث والتطوير من حزمة أخرى بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني في هيئة منح وقروض.

ومن المقرر أن تستمر خطة التحفيز من مايو/أيار المقبل حتى سبتمبر/أيلول، حيث ستلتزم الحكومة بتقديم 250 مليون جنيه إسترليني مبدئياً، ويتكون التمويل من الحكومة والقطاع الخاص. وكانت الشركات الناشئة في جميع أنحاء البلاد تسعى للحصول على مزيد من الدعم المالي بعد أن تم منح منافسيها في فرنسا وألمانيا حزماً تحفيزية بقيمة 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) وملياري يورو على التوالي. وأوضح سوناك أن الشركات الناشئة والشركات التي تقود البحث والتطوير هي واحدة من نقاط القوة الاقتصادية لدى البلاد، وسوف تساعد على دفع بريطانيا للخروج من أزمة وباء كورونا.