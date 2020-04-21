«كورونا» يضر بدخل ثلث الأسر البريطانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح شهري الاثنين أن واحدة من كل ثلاث أسر بريطانية تعاني بالفعل انخفاضاً في الدخل بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن وضعها المالي العام يتدهور بأسرع وتيرة في عشر سنوات.



جُمعت أرقام مؤشر آي.إتش.إس ماركت لتمويل الأسر بين الثاني من إبريل / نيسان والخامس منه، أي بعد أسبوعين من فرض إجراءات العزل العام في بريطانيا لإبطاء وتيرة انتشار كوفيد-19، لتزيد المؤشرات على سرعة انكماش الاقتصاد البريطاني.

وأظهرت بيانات أولية رسمية الأسبوع الماضي أن واحدة من كل أربع شركات توقفت عن العمل مؤقتاً منذ بدء الإجراءات في 23 مارس ــ آذار، وأن الشركات الأخرى منحت في المتوسط خُمس موظفيها إجازات مؤقتة.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستدفع 80 بالمئة من أجور الموظفين المسرحين بشكل مؤقت بسبب فيروس كورونا حتى نهاية يونيو ــ حزيران على الأقل، وإنها ستساعد أيضاً أغلب العاملين لحسابهم الخاص الذين بدأوا العمل قبل أكثر من سنة.

وهوى مؤشر تمويل الأسر الأساسي، الذي يتضمن أيضاً تقييم الأسر لأوضاعها المالية وأمن الوظائف، إلى 34.9 في إبريل ــ نيسان من 42.5 في مارس ــ آذار. وهذه أدنى قراءة منذ نوفمبر ــ تشرين الثاني 2011 وأسرع تراجع في شهر واحد منذ بدء المسح في 2009.