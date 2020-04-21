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شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات»: مراكز الاتصال مفتوحة للحالات الحرجة فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أكدت شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أنه نظرًا للتدابير الحكومية والتنظيمية المختلفة التي يتم اتخاذها من أجل سلامة موظفيها، فإن مراكز الاتصال الخاصة بها على الرغم من توفرها تتعامل مع القضايا الحرجة فقط.
وأوضحت «اتصالات» عبر رسائل نصية أرسلتها لجمهور المتعاملين أن الخدمات مثل الاشتراك وإلغاء الاشتراك في الباقات، والاستفسارات والطلبات المتعلقة بالفواتير، والتحقق من تفاصيل الاستخدام واستهلاك الباقات متوفرة بخطوات بسيطة عبر عن طلب *101# أو عن طريق تطبيق My Etisalat UAE.
وأكدت الشركة أنه لن يتم دعم هذه الخدمات من قبل ممثلي مركز الاتصال لديها.
وأضافت اتصالات أنه من خلال التطبيق #MyEtisalatUAE يمكن القيام بالعديد من خدمات اتصالات بخطوات بسيطة
جداً.
وفي إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، دعت اتصالات إلى استخدام تطبيق اتصالات لمعرفة تفاصيل استخدامك وتعبئة الرصيد ودفع الفواتير وشراء الأجهزة والاشتراك في الباقات وطلب المساعدة والمزيد من الخدمات الأخرى. احم نفسك واستخدم التطبيق.
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