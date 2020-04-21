استدعاء السيارات في الإمارات يتضاعف 10 مرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أعلنت وزارة الاقتصاد، سحب 87480 سيارة من الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 7148 سيارة تم استدعاؤها خلال الفترة نفسها من عام 2019 بارتفاع كبير نسبته 1125%، بحسب تقرير صدر اليوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن السيارات المسحوبة جاءت عبر 17 عملية استدعاء توزعت بين 16 حالة من أجل السلامة، وحالة واحدة لإجراءات الخدمة، توزعت بين 35 مركبة ياماها و86 شاحنة، وما تبقى سيارات صالون صغيرة.

ووفقاً لبيان الوزارة، فقد شملت الاستدعاءات الخاصة بالسيارات أنواع نيسان بيك أب ولكزس وتويوتا وفولفو ومرسيدس ومازدا وهوندا وغيرها من المركبات، فيما كشف التقرير أن استدعاء الرابع من مارس / آذار، لأنواع من لكزس وتويوتا موديلات ما بين 2013-2019 بعدد 64.8 ألف مركبة، وتبعه استدعاء نيسان بيك أب D22، موديل 2009-2012 بعدد 9039 مركبة، وتلاه استدعاء أنواع من هوندا «أكورد، سيتي، سيفيك، ليجند، أوديسي»، بعدد 5521 مركبة.

وأكد هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة، أن عمليات الاستدعاء جاءت من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر، مؤكداً متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة.

ودعا النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أي منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، لافتاً إلى أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيسياً في عمليات الاسترداد، مشيراً إلى أن عمليات استرداد السلع في الدولة تجري وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.