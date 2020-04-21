جمارك أبوظبي توفر 11 خدمة رئيسية رقمية متكاملة من خلال «تم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن عدد المعاملات الجمركية التي تم إنجازها عبر نظام «ظبي» وصل إلى 325 ألفاً و738 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 ما يعزز فعالية العمل الجمركي بالإمارة وزيادة الإيرادات الجمركية إضافة إلى تسهيل حركة التجارة عبر إنجاز المعاملات إلكترونيا بشكل كامل.

وتوفر «جمارك أبوظبي» حالياً 11 خدمة رئيسية رقمية متكاملة عبر منصة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وهي خطوة تجسّد متانة البنية التحتية الرقمية التي تتمتع بها أبوظبي على مختلف المستويات والقطاعات، فيما تعد «جمارك أبوظبي» الأولى في العالم بتطبيق المساعد الرقمي لتنفيذ الإجراءات والرد على جميع استفسارات الموارد البشرية وأول جهة حكومية في الشرق الأوسط في تطبيق أتمتة شاملة لإدارة رأس المال البشري.

وتنقسم الخدمات الجمركية المقدمة للتجار والمخلصين عبر منظومة «تم» إلى خدمات لا تتطلب تسجيل الهوية والتي تتمثل في الاستعلام عن حالة معاملة والاستعلام عن رمز النظام المنسق والإفصاح عن المال المحاز فيما تتمثل الخدمات التي تتطلب تسجيل الهوية في تمديد فترة التأمين وتجديد رقم مستورد وإصدار رقم مستورد وتجديد بطاقة تخليص وبدل فاقد لبطاقة التخليص وإصدار بطاقة تخليص و تحديث معلومات مستورد وصلاحية التخليص على بضائع خاصة لشركة معينة.

وأكد علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي أن توفير خدمات «جمارك أبوظبي» عبر منصة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» يأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى إحداث نقلة نوعية وشاملة في تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية التي تقوم على توظيف الابتكارات التكنولوجية الرقمية مع قوة الفكر في سبيل تمكين المتعاملين من إنجاز خدماتهم بشكل سلس، إلى جانب تعزيز الابتكار في طرق تقديم الخدمات للجمهور، فضلاً عن دوره في مواكبة عصر التحول الرقمي، وتحفيز الأعمال والاستثمار وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة وتنمية المجتمع بشكل عام.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن جمارك أبوظبي تسعى دائماً إلى تطوير أدائها الجمركي للوصول إلى تقديم خدمات جمركية للأفراد والمؤسسات بدلاً من زيارة مراكز الخدمة لإنجاز الخدمات والمعاملات مضيفاً أن توفير 11 خدمة رئيسية رقمية متكاملة يسهم في تعزيز المنظومة الرقمية الحكومية ويمكن الاستفادة منها عبر منصة منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» وذلك في خطوة تجسد متانة البنية التحتية الرقمية التي تتمتع بها أبوظبي.

وأضاف المنصوري أن توفير الخدمات الجمركية عبر منصة «تم» يعكس الالتزام باستراتيجية التحول الرقمي في إمارة أبوظبي ودعم الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العمل الجمركي بما يسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لقطاع الجمارك بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية.. مشيراً إلى أن «جمارك أبوظبي» تعتزم إنجاز التحول الرقمي لجميع خدماتها بنهاية العام الجاري 2020 وتقديمها بطريقة رقمية بنسبة 100% والتي يمكن الاستفادة منها عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

وأشاد المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية بالإنابة بمبادرة الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بتوفير خدماتها الرقمية عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، لافتاً إلى أن ذلك يعكس حرص الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على التعاون وتظافر الجهود الرامية إلى تعزيز جودة حياة مواطنيها والمقيمين على أرضها عبر تزويدهم بخدمات متقدمة ذات كفاءة عالية، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية المصممة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لسكان ومجتمع أبوظبي، والتي تضمن تلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية.