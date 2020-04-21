«غرفة دبي» تعزز التواجد الإلكتروني للشركات الناشئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، دورة تدريبية إلكترونية على مدى يومين بالتعاون مع «GoDaddy»، لمساعدة رواد الأعمال الشباب على نقل أعمالهم إلى الفضاء الإلكتروني، وتعزيز تواجدهم الإلكتروني، وتزويدهم بالأدوات الملائمة للارتقاء بأعمالهم الرقمية وسط التحديات التي أحدثها انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيدـ 19).

وشارك في الدورة التدريبية الإلكترونية 25 من أعضاء دبي للمشاريع الناشئة الذين اطلعوا على الخطط والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لإنشاء موقعهم الإلكتروني الخاص بأعمالهم وتعزيز تواجدهم الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ لتطوير تنمية أعمالهم أو أفكارهم المبتكرة.

وحصل المشاركون في الدورة التدريبية على شهادة مشاركة، إضافة إلى الحصول على حزمة دعم متخصصة لأعمالهم من قبل شركة «جو دادي»؛ حيث شكل التدريب فرصة مثالية للمشاركين لاستكشاف أهمية التحول الرقمي وفائدته بالنسبة لنمو أعمالهم الناشئة.

واعتمدت دبي للمشاريع الناشئة في تدريبها الإلكتروني على أحدث التقنيات الحديثة للتواصل والتفاعل بين الحضور، وإيصال المعلومات وشرح كيفية الاستفادة من كافة المواد التي تم استعراضها في الارتقاء بأفكارهم ومشاريعهم.

ولفتت ناتاليا شيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن التحول الرقمي جزء أساسي من استراتيجيات رواد الأعمال الشباب لتطوير أفكار مشاريعهم وأعمالهم، معتبرةً ذلك ضرورة لا غنى عنها في حال أراد رواد الأعمال الانطلاق في عالم ريادة الأعمال، وتحقيق النجاح.

وأشارت شيفا إلى أن الدورة حققت أهدافها، خصوصاً وأنها ساعدت المشاركين على كيفية استخدام الإنترنت بكفاءة عالية لمواجهة التحديات المرتبطة بانعكاسات انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيدـ 19) على الأعمال، معتبرةً إن التحول الرقمي مرتبط أكثر بالشباب ورواد الأعمال الذين يدركون أهميتها في ترويج أعمالهم ودعم استمراريتها، مؤكدة في هذا المجال أن دبي للمشاريع الناشئة، مصممة على توفير كل الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة؛ لمساعدتهم على النمو والتطور.

وقالت سيلينا بيبر، مدير إقليمي أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب إفريقيا في «جو دادي»: نركز في جو دادي على تمكين رواد الأعمال في رحلتهم لتحويل أفكارهم إلى الواقع الإلكتروني. وبغض النظر عن موقع رائد الأعمال في هذه الرحلة، نسعى إلى توجيههم عبر الدعم والنصح والإرشاد ومن خلال الأدوات الملائمة لمساعدتهم على تنمية تواجدهم الإلكتروني. واليوم أكثر من أي وقت مضى، نسمع دعوات الحصول على الدعم التدريبي؛ حيث يسعدنا التعاون مع دبي للمشاريع الناشئة لتزويد الأعضاء بالمهارات التي يحتاجون إليها لتأسيس تواجدهم الإلكتروني، ومنها جلسة مفصلة حول كيفية تأسيس الموقع الإلكتروني باستخدام أدوات لا تحتاج إلى مهارات تقنية.