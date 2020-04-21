فواتير رقمية للبقالات والمطاعم والشركات الصغيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن دخوله في شراكة مع «اتصالات ديجيتال» لإطلاق خدمة الفواتير الرقمية التي ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الرسوم وإصدار الفواتير دون أي تلامس. وستتيح هذه الخدمة للأعمال التجارية؛ مثل متاجر البقالة والمطاعم وغيرها من الفئات التي تأثرت أعمالها بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبول الدفعات الإلكترونية وإصدار الفواتير دون أي تلامس أو تواصل بشري، وبأسلوب آمن وفعّال.

ومع اقتصار العديد من النشاطات التجارية على خدمات التوصيل إلى المنازل فقط؛ فإن الخدمة الجديدة تتيح مشاركة الفواتير الرقمية مع العملاء عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو عبر رسائل «الواتساب» قبل بدء عملية التوصيل. وتماشياً مع التوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات للحد من تفشي فيروس كورونا؛ فإن الخدمة الجديدة ستساعد على الحد من التواصل المباشر مع العملاء، إذ لم يعد هناك حاجة إلى «الدفع عند الاستلام» نظراً لاستلام الدفعات مقدماً وقبل البدء بعملية التوصيل، كما لا تحتاج الخدمة الجديدة إلى أي تكامل مع الموقع الإلكتروني الخاص بصاحب العمل.

وفي سبيل توفير المزيد من الدعم للأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التعامل مع التحديات والصعوبات الراهنة؛ سيقوم بنك أبوظبي الأول بإلغاء رسوم إعداد وتثبيت الخدمة لجميع التجار وأصحاب الأعمال لغاية شهر يونيو 2020. كذلك سيقوم بنك أبوظبي الأول بإلغاء الرسوم الشهرية بهدف توفير المزيد من الدعم للأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وقال رامانا كومار، نائب أول ورئيس قسم المدفوعات في بنك أبوظبي الأول: ستسهم خدمة الفواتير الرقمية في ضمان صحة وراحة التجار من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وعملائهم، ومنحهم الثقة والطمأنينة خلال هذه الأوقات الصعبة. ندرك في بنك أبوظبي الأول التحديات التي تواجهها الأعمال الصغيرة والمتوسطة في بيئة الأعمال الحالية، وستتيح خدمة الفواتير الرقمية قبول الدفعات الإلكترونية بشكل سهل وسريع وآمن. وباعتباره أحد أكبر المؤسسات المالية المزودة لخدمات الدفع الإلكترونية في المنطقة، يواصل بنك أبوظبي الأول استثماره في أفضل الحلول التي تمكن عملاءنا من التجار من قبول الدفعات والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

وتأتي الشراكة مع اتصالات ديجيتال في وقت مهم جداً تتطلع فيه الشركات والعملاء إلى الاستفادة من أفضل حلول الدفع الرقمية؛ إذ ستمنح هذه الشراكة الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وعملاءها الطمأنينة وراحة البال في الوقت الذي تواصل فيه شركة «اتصالات» دعم الشركات في ظل الأوضاع الحالية الصعبة. وتوفر بوابة الدفع الرقمي من اتصالات ديجيتال خدمة سريعة ومريحة لتحصيل المدفوعات الإلكترونية لمختلف الأعمال التجارية.