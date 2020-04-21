«يونايتد» تتكبّد 2.1 مليار دولار بسبب «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت يونايتد إيرلاينز الأمريكية خسارة قدرها 2.1 مليار دولار في الربع الأول 2020 بعد أن تعرضت الناقلة لضغوط قوية بسبب تأثيرات فيروس كورونا الذي دفع بالطلب على السفر إلى أدنى مستوى له منذ عقود.



وقالت شركة الطيران الأمريكية اليوم الإثنين إنها تتوقع اقتراض ما يصل إلى 4.5 مليار دولار من وزارة الخزانة الأمريكية لمدة تصل إلى خمس سنوات.