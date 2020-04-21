شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" سر انهيار أسعار النفط و تأثيره على البنزين فى مصر.. مع أحمد يعقوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج "الاقتصاد ببساطة"، تفاصيل وأسرار انهيار أسعار النفط "خام غرب تكساس" الأمريكى ووصول السعر إلى أقل من دولار للبرميل، وكيفية تحديد سعر النفط عالميًا من خلال آلية العرض والطلب، وما هو الفرق بين خام "غرب تكساس" و"برنت".

وتطرق البرنامج، الذى يقدمه الكاتب الصحفى، أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، إلى أن أبرز أسباب تراجع السعر فى آلية العقود الأجلة لبيع الخام الأمريكى، إلى مستويات تاريخية متدنية، يرجع إلى زيادة المخزون من الخام فى أمريكا، وزيادة المعروض بشكل كبير، وسط تدنى الطلب فى الأسواق العالمية، وخاصة فى الصين، وأوروبا نتيجة تداعيات فيروس كورونا، مما أدى إلى انهيار الأسعار الحالية لبرميل النفط الأمريكى.

ولفت البرنامج إلى أهمية انخفاض أسعار البترول العالمية، وبينها خام "برنت" الذى تسعر على أساسه مصر المنتجات البترولية، حيث أن ذلك يؤدى إلى وفورات مالية فى الموازنة العامة للدولة، وأسعار الخام التى يتم الاستيراد بها من الخارج .

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وأحد أبرز أسباب تراجع أسعار النفط، يرجع إلى مخاوف مجتمع الاستثمار العالمى، من عدم وجود أماكن لتخزين الخام إلى الدرجة التى من الممكن أن يضطر معها المنتجون الأمريكيون إلى دفع أموال للعملاء نظير شراء الخام للتخفيف من تخمة المعروض وتوفير مواقع التخزين، وناقلات البترول.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.