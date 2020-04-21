شكرا لقرائتكم خبر عن طلال أبو غزالة يحاضر "رجال الأعمال" حول تحديات الاقتصاد المصرى والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، غداً الثلاثاء، ندوة بعنوان:«الاقتصاد العربى وتحديات ما بعد كورونا» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناقش التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى والعربى بعد أزمة كورونا بمشاركة الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة شركات طلال أبو غزالة الدولية.

وقال عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الندوة تأتى فى إطار ما يشهده العالم من تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية بسب إنتشار وباء فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم تسليط الضوء على أهم الآليات التى يمكن تنفيذها لدعم القطاع الخاص لتجاوز الأزمة وتهيئة مناخ الأعمال لما بعد أزمة كورونا لجذب الاستثمار الأجنبى وتشجيع الصناعة والصادرات.

كان الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادى الدولى، قد توقع أن تصبح مصر 6 اقتصاد على مستوى العالم وفقًا للدراسات العالمية والسبب أننا فى عصر المعرفة والثروة والمادة فى الانسان وبما أن عددنا كبير فإن طاقتنا المعرفية كبيرة، قائلا: إننى سعيد أن القيادة المصرية تركز على قناة السويس وهى قيمة اقتصادية لا يمكن أن تزول وقيمتها لن تعوض، ومصر يجب أن تكون فى قلب الوطن العربى والوطن لن يصل إلى ما يتمناه إلا بوجود مصر وهى نصف سكان المنطقة العربية.

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وأضاف طلال خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم عبر سكايب: "لا أريد أن نتتخوف من الآثر الاقتصادى للأزمة الوبائية وهناك دراسات تؤكد أن الاقتصاد الأمريكى بنهاية هذا العام سيكون فى تراجع بنحو 5% انكماش، وسيصل قيمة العجز إلى 3 تريليونات دولار بعد صرفهم فى أزمة كورونا وهو وضع غريب على الدول الكبرى، ولفت إلى أن مصر أهم ما يعجبنى فيها قرارات قيادتها السياسية وأنها تبنى لمستقبل أولادها مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والبنية التحتية الرقمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتركيز قيادتها هو تجهيز لمستقبل اقتصادها .

وتابع أن الدول الأوروبية جميعهم لن يكون فيها نمو واقتصادها سيكون سلبيا، ومصر ما دام أن الدولة تبنى وتخطط لمستقلبلها مثل الصين والدول الاسكندنافية، ستتحول إلى نمو كبير فى اقتصادها مستقبلاً.