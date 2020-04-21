شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً مع تكثيف الحكومة لجهود دعم الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات الإثنين في ظل تكثيف الحكومة البريطانية لجهودها الرامية على دعم الاقتصاد.



وكشفت الحكومة البريطانية عن رصد نحو 1.25 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) إضافية لدعم الشركات الصغيرة في البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحفاظ على العمالة.

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وشأنها شأن العديد من دول العالم، تعاني المملكة المتحدة من فيروس كورونا المنتشر في البلاد، والتقطت عدسات كاميرا الصحافة العالمية بعض المشاهد التي توضح تجاهل بعض البريطانيين لإجراءات العزل والخروج في المتنزهات هذا الأسبوع مما ينذر بكارثة.



كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أودع فيي الرعاية المركزة بعد تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا، لكن حالته تحسنت لاحقاً، ويمارس حاليا مهامه الحكومية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2443، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2449 وأقل سعر عند 1.2422.