شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: مصانع الدواء مستعدة لإنتاج كل الأدوية اللازمة لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصانع الأدوية لديها القدرة على إنتاج كافة أنواع الأدوية التى تواجه أزمة فيروس كورونا المستجد مع توفير المواد الخام اللازمة للصناعة والمتاحة حاليا لدى المخزون الاستراتيجى للدولة سواء المادة الخام أو وجود مخزون من الأدوية المصنعة والمتاحة حاليا، وتستخدمها الوزارة فى علاج الحالات التى يتم اكتشافها فى مصر.

وأضاف عوف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن وزارة الصحة تواجه أزمة فيروس كورونا بعدد من السيناريوهات منها الأدوية الجديدة للعلاج المخصص لفيروس كورونا، والتى يتم التوصل إليه خلال عام على الأقل، ثانيا الفكسيم وهى اللقاحات التى تمنع الإصابة بالفيروس، ثالثا الأسلحة القديمة وهى الأدوية الموجودة التى تعالج أمراض أخرى وثبتت فعاليتها بنسب مختلفة على مرضى كورونا.

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وتابع رئيس شعبة الأدوية أن أهم الأدوية المستخدمة هى الهيدروكسى كلوروكوين المستخدم لعلاج الملاريا والروماتويد إلا أن استخدامه بدون استشارة طبية يؤدى إلى ضعف فى شبكية العين، حيث إن وصفه للمرضى يتم بعد إجراء عدد من التحاليل التى تثبت صلاحية استخدامه للمرضى، كما أن هناك عددا من الأدوية الأخرى مثل التاميفلو المستخدم لعلاج أنفلونزا الخنازير، وزيثروماكسين المضاد الحيوى، وأفيجان وهو الدواء الذى تم احضاره من اليابان بالإضافة إلى دواء H I v وهو دواء لعلاج الإيدز.

وأوضح عوف أن مصر تواجه بقوة انتشار فيروس كورونا بكل الأدوات المستخدمة حول العالم من الأدوية والبلازما المستخدمة من علاج المرضى المصابين بعد التعافى، موضحا أن مصانع الدواء تقف إلى جوار القيادة السياسية فى إنتاج كافة الأدوية للعبور بهذة المرحلة والقضاء على فيروس كورونا.