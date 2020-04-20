الاقتصاد

الذهب يغلق على ارتفاع بالتزامن مع خسائر النفط

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وس خسائر  فادحة بسوق النفط أثارت مخاوف المستثمرين ودفعتهم نحو الملاذات الآمنة كالمعدن النفيس.


وهبط الخام الأمريكي اليوم بأكثر من 300% وأغلق الجلسة في النطاق السالب  للمرة الأولى على الإطلاق وسط وفرة شديدة في المعروض.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.9 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 100.07 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 99.6 نقطة.


كان البنك المركزي الصيني قد خفض اليوم الإثنين معدل الفائدة على الإقراض لأجل عام بنحو عشرين نقطة أساس إلى 3.85%، كما خفض الفائدة على الإقراض لأجل خمس سنوات بعشر نقاط أساس إلى 4.65%، واعتبر هذا القرار متسقا مع توقعات الأسواق.


وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% إلى 1711.30 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1718.4 دولار وأقل سعر عند 1685 دولارا.

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