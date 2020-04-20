شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي مع ترقب إجراءات إعادة فتح الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات الإثنين وسط ترقب لإجراءات إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لإعادة فتح وتشغيل الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.



كان الرئيس "ترامب" قد أكد على وجود خطة لإعادة فتح الاقتصاد على نحو جزئي وتدريجي لإنقاذ ملايين الوظائف المفقودة.

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هذا، وأوضح "ترامب" بأن هناك العديد من الولايات لم تسجل المزيد من الغصابات بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الصيني خفض اليوم الإثنين معدل الفائدة على الإقراض لأجل عام بنحو عشرين نقطة أساس إلى 3.85%، كما خفض الفائدة على الإقراض لأجل خمس سنوات بعشر نقاط أساس إلى 4.65%، واعتبر هذا القرار متسقا مع توقعات الأسواق.



وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.9 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 100.07 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 99.6 نقطة.