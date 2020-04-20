شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بقطاع البترول: تخرين كميات من النفط الخام للاستفادة من انخفاض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول بارز بقطاع البترول،عن أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتخزين كميات من النفط الخام من خلال الشراء من السوق الفورى للاستفادة من انخفاض أسعار النفط.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "، أن عملية الاستفادة من التخزين تكون لفترات مؤقتة وذلك بسبب الطاقة الاستيعابية لمستودعات التخزين قائلا: " أنا محكوم بحجم الخزانات الموجودة عندي لاستيعاب الخام" .

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتم التخطيط حاليا لشراء كميات كبيرة من النفط الخام وتخزينها، وذلك بعد انهيار أسعار النفط ووصولها لـ 20 دولار للبرميل.

وأضافت المصادر، أنه سيتم تخزين الكميات التي سيتم شرائها في ظل انخفاض أسعار النفط بخزانات ذات موصفات معينة لافتا إلى أن عملية التخزين ستكون طبقا للطاقة الاستيعابية المتاحة، وذلك من أجل تأمين احتياجات الدولة من البترول وفقا لهذه الأسعار.

Advertisements

واليوم شهد سعربرميل النفط الأمريكي انخفاضا حادا ، بأكثر من 94%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه حيث سجلت عقود الخام الأمريكي الآجلة انخفاضا بنسبة 94% وبلغت مستوى 1.04 دولار للبرميل ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.

ورجح الخبراء ان هذا الهبوط في أسعار النفط والتي لم تشهدها من قبل بأن يصل سعر برميل النفط للدولار بسبب انخفاص الطلب على النفط الخام بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد واقترب كافة المستودعات التخزينية للنفط الأمريكية للامتلاء، حيث شهدت أسواق النفط حالة من الركود الاقتصادي بسبب توقف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية حول العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الدول لإجراءات مكافحة هذا الفيروس .

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن دخول اقتصادات العالم في دوامة من الهبوط سيكون الأعمق منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.

ويعزي الخبراء أسباب انهيار اسعار الخام الأمريكي على هذا النحو إلي مخاوف المستثمرين من أن مراكز تخزين الخام بولاية أوكلاهوما الأمريكية قد تستنفد قريبا سعتها التخزينية الي حد يضطر المنتجون الأمريكيون معه الي دفع أموال للعملاء نظير شراء الخام للتخفيف من تخمة المعروض وتوفير مواقع التخزين.