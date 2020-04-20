حسنين رضوان: انهيار سعر النفط فرصة لشراء حصة الشريك الأجنبى بالمجان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح المهندس محمد حسنين رضوان ، وكيل وزارة البترول الأسبق ورئيس شركة المحاريث والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، شراء حصة الشريك الأجنبى من البترول الخام بالمجان ، وبالتالى التوفير عليه أيضا بدلًا من أن يدفع 10 دولار على كل برميل سيتم بيعه في تعاقدات مايو المقبل .
وشهدت اليوم أسعار النفط انهيار كبيرا فى تسليم مايو المقبل نظرا لامتلاء صهاريج التخزين فى الدول المنتجة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية .
وأضاف محمد حسنين رضوان ل" الخليج 365" : إننا ننتج نحو 500 ألف برميل خام ، يحصل الشريك الأجنبى على نصفهم ،وبالتالى يمكننا الحصول عليها بالأسعار المتدنية ورفع عناء دفعه لتكاليف إضافية عليها ، خاصة ان أسعار برنت تختلف عن أسعار خام تكساس، وما تزال تحتفظ بسعر اعلى من خام تكساس ،موضحا ان هذا الانخفاض مكسبا كبيرا للصناعة .
وأكد أن انخفاض سعر النفط سينعكس على انخفاض سعر الغاز وفقا للمعادلة السعرية التى يتم تنفيذها بوزارة البترول ، مشيرا لأهمية خفض هذا الغاز وأيضا الكهرباء للمصانع حتى يمكنها الانتعاش وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ظل الأوضاع الراهنة .
واشار إلى أن مسالة تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعة ستحتاج لفترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ، حيث أنها متقلبة وغير ثابتة حاليا .
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