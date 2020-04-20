رئيس جهاز أكتوبر يشيد بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ويوجه بتكثيف النظافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تعليمات بغلق جميع الحدائق والمتنزهات وأي أماكن قد تشهد تجمعات، حرصا على سلامة وأمن المواطنين، وذلك في ضوء تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشاد رئيس الجهاز بالتزام المواطنين بالبقاء فى المنزل واتباعهم للتعليمات، مؤكدًا أن ذلك دليل على وعي أهالي المدينة وتقديرهم للظروف الحالية، حيث تم المرور على الحدائق والمتنزهات، وتبين عدم وجود أى تجمعات.
كما وجه رئيس الجهاز إدارة النظافة بتكثيف أعمال النظافة بالمدينة حفاظا على الصحة العامة. وأكد تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي يجرى اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت أجهزة المدن الجديدة قد قررت اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والقرارات لمواجهة حدوث أي تجمعات للمواطنين خلال شم النسيم، حيث قرر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، غمر الحدائق العامة بالمياه لمواجهة التجمعات فى أعياد شم النسيم ومنع استغلال المواطنين لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ووجه رئيس الجهاز رؤساء الأحياء وإدارة الأمن والزراعة والنظافة والأجهزة التنفيذية بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة بنطاق الأحياء.
وأكد تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها حفاظًا على صحة المواطنين.
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