شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الأمريكية للغاز الطبيعى تقفز 10% بفعل القلق من هبوط الانتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالى 10 %، اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أسابيع بفعل القلق من أن انتاج الغاز سينخفض بينما تغلق شركات الحفر آبارا نفطية في الأحواض الصخرية بسبب تحول أسعار الخام الأمريكي إلى سلبية للمرة الأولى.

وأشار متعاملون أيضا إلى توقعات بأحوال جوية باردة وارتفاع في الطلب على التدفئة الأسبوع القادم رغم أن التوقعات الطويلة الأجل توحي بأن استخدام الغاز سيهبط بسبب إجراءات العازل العام الهادفة لإحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبعد صعودها لثلاث جلسات متتالية، ارتفعت عقود الغاز تسليم مايو أيار في بورصة نيويورك التجارية 17.1 سنت أو 9.8 %، وهي أكبر مكاسب ليوم واحد منذ يناير كانون الثاني 2019، لتسجل عند التسوية 1.924 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهذه أكبر مكاسب ليوم واحد منذ العاشر من مارس 2019.