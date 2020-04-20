شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الإثنين 20-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الإثنين 20-4-2020، ومن أهمها، ما رصده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، من وصول صادرات مصر إلى أكبر 5 أسواق إلى 776 مليون دولار في يناير الماضي فقط، بالإضافة إلى تصريحات الدكتور محمود محيى الدين بأن أمريكا اتخذت تدابير اقتصادية مع وضع ضوابط صحية ضد كورونا، ومجموعة من الأخبار الأخرى منها:

انهيار أسعار النفط يقود تراجعات الأسهم الأمريكية بالتعاملات الإلكترونية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال التعاملات الإلكترونية الصباحية اليوم الاثنين، متجهة صوب افتتاح أولى جلسات الأسبوع على انخفاض جماعى، تحت ضغط من خسائر قطاع النفط الصخري في ظل انهيار أسعار الخام أدنى مستوى 15دولار للبرميل، وانخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9% إلى 23946 نقطة، كما هبط مؤشر" ستاندر آند بورز" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% عند 2848 نقطة.

776 مليون دولار صادرات مصر لأكبر 5 أسواق في يناير والإمارات تتصدر القائمة

رصدت بيانات رسمية، قائمة الخمس الكبار للصادرات المصرية في شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية للأسواق الخمس نحو 776 مليون دولار، مقابل 703 مليون دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بزيادة 72 مليون دولار.

محمود محيى الدين: أمريكا اتخذت تدابير اقتصادية مع وضع ضوابط صحية ضد كورونا

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أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا تشهد حالة إغلاق كلى لاقتصادها بسبب انتشار فيروس كورونا في تلك الدول

صور .. مدينة الشيخ زايد خالية من التجمعات فى شم النسيم

أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، التزام المواطنين بالمنازل وخلو المتنزهات والحدائق في شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم المرور على الحدائق والمناطق الترفيهية، وتبين عدم وجود تجمعات، والتزام المواطنين بالقرارات التى اتخذتها الدولة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

شوارع القاهرة الجديدة خالية في شم النسيم

أثنى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على التزام سكان المدينة التام بعدم الخروج في شم النسيم لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد، وعدم التواجد في تجمعات والتزامهم بالإحتفال بالربيع فى منازلهم حرصا على سلامتهم وحفاظا على الصحة العامة.