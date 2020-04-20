شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: انهيار أسعار النفط يوفر 150 مليار جنيه للموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عبد الحافظ أن انهيار أسعار النفط سيوفر نحو 150 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن مصر تتعامل على خام برنت وليس الخام الأمريكى الخفيف.

وأضاف عبد الحافظ لـ"الخليج 365" أن الأسعار المعلنة الآن هى تخص عقود شهر مايو المقبل، موضحا أن سبب تحول السعر السالب نتيجة امتلاء صهاريج التخزين فى العالم تقريبًا، وبالتالى فإن التخلص من النفط ضرورة ملحة للدول المنتجة.

وأشار إلى أن الحكومة اشترت نفطا بأسعار تتراوح من 26 إلى 27 دولارًا للبرميل الفترة الماضية، وبالتالى هذا الأمر سيخفف العبء كثيرا عن الموازنة التى كان سعر البرميل فيها نحو 67 دولارًا، فكل دولار انخفاض يوفر 4 مليارات جنيه للموازنة.

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وحول أسباب هذا التراجع أوضح أن ارتفاع تكاليف الشحن والتخزين بصورة كبيرة وراء الانهيار، متوقعا أن تصعد الأسعار تدريجيا الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ أنه من المهم الاستفادة من انخفاض أسعار النفط فى خفض أسعار الكهرباء والغاز للصناعة بشكل كبير لتحقيق معدلات نمو عالية، خاصة أن سعر الغاز العالمى للصناعة يبلغ 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية ولدينا يصل ل 4.5 دولار.

وأشار إلى أن الصناعة هى عصب ومستقبل الاقتصاد، ولا بد من استغلال التراجع العالمى فى أسعار الطاقة لدعمها بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.