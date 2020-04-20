شكرا لقرائتكم خبر عن فى سابقة لم تحدث.. لماذا هوت أسعار النفط العالمية بالوصول لدولار للبرميل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حالة التذبذب التى شهدتها أسعار النفط على مدار شهر مارس الماضى والانخفاض الذى شهدته الأسعار بالوصول إلى 20 دولارا للبرميل، وانهيار أسواق النفط بسبب انخفاض الطلب وكثرة المعروض، جاء اجتماع تحالف أوبك بلس والاتفاق على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار فى ظل جائحة كورونا بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا فى مايو ويونيو، لمواجهة الفائض فى الإمدادات الناجم عن أزمة فيروس كورونا، ولكن مع تهاوى أسعار النفط اليوم بالوصول إلى 1.04 دولار للبرميل والوصول إلى هذا السعر والذى يعد تاريخيا فى أسعار النفط فإنه بذلك يثبت عدم فاعلية هذا الاتفاق فى إعادة التوازن إلى أسواق النفط.

وجاء تهاوى أسعار النفط اليوم كنتيجة لمخاوف المستثمرين من عدم وجود أماكن لتخزين الخام إلى الدرجة التى من الممكن أن يضطر معها المنتجون الأمريكيون إلى دفع أموال للعملاء نظير شراء الخام للتخفيف من تخمة المعروض وتوفير مواقع التخزين.

وهوت عقود الخام الأمريكى الآجلة بنسبة 94%، حيث بلغت مستوى 1.04 دولار للبرميل ويعود هذا المستوى الذى سجله الخام الأمريكى "غرب تكساس الوسيط" الأدنى فى التاريخ، وعزا خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء، ويأتى الانهيار فى أسواق النفط وسط حالة من الركود الاقتصادى بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التى تم اتخاذها لمكافحته.

ويحذر صندوق النقد الدولى من أن دخول اقتصادات العالم فى دوامة من الهبوط سيكون الأعمق منذ الكساد العظيم فى الثلاثينيات من القرن الماضى.