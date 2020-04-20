شكرا لقرائتكم خبر عن خام النفط الأمريكي يسقط بأكثر من 300% مغلقاً عند -37.63 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وهبط الخام الأمريكي إلى نطاق سالب للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما يعني أن البائعين سيتعين عليهم دفع أموال للمشترين للحصول على الخام.



وجاء هذا السقوط الحر في أعقاب بيانات حكومية تشير إلى اقتراب بلوغ صهاريج تخزين النفط في الولايات المتحدة من ذروتها.



وعلاوة على ذلك، يهبط الطلب على البنزين من مصافي التكرير الأمريكية بشكل قوي، وهو ما يتواكطب مع توقعات أطلقتها وكالة الطاقة الدولية بهبوط الطلب خلال أبريل/نيسان الجاري إلى أدنى مستوى منذ عام 1995.

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ولم يفلح اتفاق "أوبك+" بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا بداية من مايو/أيار في إنعاش الطلب على الخام أو دعم الأسعار حتى الآن.



وفي ختام الجلسة، هبط سعر "ويست تكساس" الأمريكي عقود مايو/أيار بنسبة 306% وأغلق الخام عند -37.63 دولار للبرميل، وهي سابقة لم تحدث في الأسواق من قبل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 17.8 دولار وأقل سعر عند 40.3 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 9.2% إلى 25.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 28.2 دولار وأقل سعر عند 25.3 دولار.