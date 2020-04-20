شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : النفط الخام الأمريكي دون 3$ للمرة الأولى تاريخيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل النفط الخام الأمريكي انهيارها الحاد يوم الاثنين ليفقد أكثر من 86% ،لتتداول دون 3$ للبرميل للمرة الأولى تاريخيا ، بسبب مخاوف الهبوط الحاد فى مستويات الطلب فى الولايات المتحدة ، ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 86% إلى مستوي 2.33$ الأدنى فى التاريخ،من مستوى الافتتاح عند 18.44$، وسجل أعلى مستوي عند 18.44$.

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أحد الأسباب الرئيسية فى الانهيار الحالي فى أسعار الخام الأمريكي ،أن العقود الآجلة للخام لشهر أيار/مايو على وشك الانتهاء ،حيث من المقرر أن تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار غدا الثلاثاء 21 نيسان/أبريل.

وبخلاف قرب انتهاء أجل العقود ، تتصاعد المخاوف حيال الهبوط الحاد فى مستويات الطلب فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم ،بعد تراجع الواسع فى مستويات تشغيل مصافي التكرير الأمريكية ،بالإضافة إلى نفاذ مساحات التخزين المخصصة للنفط الخام فى البلاد.