شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يهبط بأكثر من 70% أدنى 5 دولارات للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض الخام الأمريكي لسقوط حر خلال تعاملات اليوم الإثنين فاقداً أكثر من 70% من قيمته في يوم واحد فقط ومسجلا خسائر تاريخية.



يأتي ذلك في الوقت الذي يهبط فيه الطلب من مصافي التكرير في الولايات المتحدة بشكل حاد كما نفدت مساحات تخزين الخام الناتج في البلاد.



وكشفت الحكومة الروسية اليوم عن أنها طلبت من شركات الطاقة المحلية خفض إنتاجها النفطي بنسبة 20% مقارنة بمستويات فبراير/شباط.

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وعلى صعيد التعاملات، هبط سعر "ويست تكساس" الأمريكي عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 74.1% إلى 4.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 17.8 دولار وأقل سعر عند 6.25 دولار.



وانخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 11.6% إلى 22.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 24.9 دولار وأقل سعر عند 21.6 دولار.



أما خام "برننت"، فقد انخفض بنسبة 6.2% إلى 26.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 28.2 دولار وأقل سعر عند 26 دولارا.