شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط حر للخام الأمريكي بأكثر من 56% إلى ما دون 8 دولارات للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، وتعرض الخام الأمريكي على وجه الخصوص لما يشبه السقوط الحر مسجلا أكبر خسائر يومية منذ نحو 21 عاماً.



يأتي ذلك في ظل انخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة من مصافي التكرير بالتزامن مع تكدس الخام واقتراب صهاريج التخزين من بلوغ ذروتها التخزينية وعدم وجود أي مساحات للتخزين.



وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الطاقة الدولية كانت قد توقعت في تقريرها الشهري الأخير هبوط الطلب على النفط إلى أدنى مستوى منذ عام 1995 خلال أبريل/نيسان الجاري.

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وعلى صعيد التعاملات، هبط سعر "ويست تكساس" الأمريكي عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 56.4% إلى 7.95 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 17.8 دولار وأقل سعر عند 6.25 دولار.



وانخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 9.5% إلى 22.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 24.9 دولار وأقل سعر عند 21.6 دولار.



أما خام "برننت"، فقد انخفض بنسبة 4.4% إلى 26.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 28.2 دولار وأقل سعر عند 26 دولارا.