شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات السعودية من النفط الخام تنخفض إلى 7.278 مليون برميل يوميا في فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام في فبراير الماضي إلى 7.278 مليون برميل يوميا من 7.294 مليون برميل يوميا في يناير 2020.

وضخت السعودية، أكبر مصدر للنفط في أوبك، ضخت 9.784 مليون برميل يوميا في فبراير ارتفاعا من 9.748 مليون برميل يوميا في يناير، وفقا لوكالة رويترز نقلا عن بيانات نُشرت على الموقع الإلكتروني لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) ومقرها الرياض.

وظلت صادرات النفط السعودية في فبراير متماشية مع التزاماتها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر بين أوبك ودول منتجة أخرى، وهي مجموعة تعرف باسم (أوبك+).

وارتفع الاستهلاك السعودي المباشر للخام في فبراير بواقع 26 ألف برميل يوميا ليسجل 318 ألف برميل يوميا.

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وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 682 ألف برميل إلى 153.286 مليون برميل.

وعالجت مصافي التكرير المحلية 2.212 مليون برميل يوميا في فبراير شباط مقارنة مع 2.202 مليون برميل يوميا في يناير، حسبما أفادت جودي.

وأظهرت البيانات أن صادرات المملكة من المنتجات النفطية المكررة انخفضت بمقدار 198 ألف برميل إلى 550 ألف برميل يوميا كما تراجع الطلب المحلي على المنتجات النفطية بمقدار 56 ألف برميل إلى 2.155 مليون برميل يوميا.

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى 10.6 مليون برميل يوميًا.