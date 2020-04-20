"فيبكو" تُجدد اتفاقية تسهيلات بقيمة 25 مليون مع "بنك الرياض"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك الرياض بقيمة 25 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الاتفاقية ستكون لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ 9 أبريل الجاري، وتنتهي بتاريخ 9 أبريل 2021، وذلك مُقابل سند لأمر لصالح بنك الرياض.
وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة وشركتها التابعة (شركة فبك للصناعة)، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 22.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 5.9 مليون ريال في العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع الرسوم الحكومية (المقابل المالي للعمالة)، وزيادة تكلفة المبيعات للشركة التابعة بسبب التشغيل التدريجي للمصنع وذلك حتى الوصول للطاقه الانتاجيه المستهدفه، نظرا لانطلاق الانتاج التجاري تدريجياً في بداية الربع الثاني من العام 2019.
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