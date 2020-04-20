شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع تهبط بأرباح ينساب 73% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح بنسبة 73.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 104.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 390.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 102.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 379 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات.

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وتراجعت الإيرادات إلى 1.2 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 1.5 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 170.9 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 233.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم، إضافة إلى تسجيل مخصص محاسبي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ 71 مليون ريال.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 54.9%.