شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح موبايلي 93% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أعمال شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 93.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 130 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 67.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 296 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 277 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى تحسن إيرادات "موبايلي" للربع العاشر على التوالي.

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وارتفعت الإيرادات إلى 3.6 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 3.2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

ويعود ارتفاع الإيرادات بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن قاعدة العملاء الأفراد ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة ونمو قاعدة الألياف الضوئية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 123 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في العام 2019 إلى تمكنها من رفع إيراداتها بنسبة 13.4% لتصل إلى 13,450 مليون ريال سعودي للعام 2019 مقارنة مع 11,865 مليون ريال سعودي للعام السابق.

ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء، ونمو مبيعات البيانات، نمو مبيعات قطاع الأعمال.