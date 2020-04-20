شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط ينهار ويقترب من الصفر! والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تواصل أسعار النفط الانهيار بشكل قوي ليتصل إلى مناطق منخفضة جداً، ويضغط السعر على حاجز 4$، أرقام لم تُشهد من قبل، ويبدو أن توقف الطلب على النفط سيدفع بالأسعار إلى مناطق قريبة من الصفر.
الحذر مطلوب خلال التداولات القادمة، خصوصاً وأن أي خبر إيجابي أو دخول عمليات شراء قوية سيدفع السعر لتعافي قوي ومحاولة تعويض بعض الخسائر التي تكبّدها اليوم.
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