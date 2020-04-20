"انهيار تاريخي".. برميل النفط الأميركي بـ "دولار"

تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي وهوت حوالي 94 في المئة إلى دولار تقريبا للبرميل، يوم الاثنين، في انهيار تاريخي.
وتستمر العقود الآجلة للخام الأمريكي في الانهيار، في يوم سيعد فارقا في تاريخ صناعة النفط العالمية.
وقرابة الساعة 17,40 ت غ، انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 94 في المئة إلى 1.04 دولار للبرميل
وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.
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