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7.5 % زيادة طلبات براءات الاختراع في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بلغت طلبات براءات الاختراع للعام الماضي 2019، 3651 طلبا، مسجلة زيادة بنسبة 7.5% عن عام 2018، بحسب الإحصائي لمجالات الملكية الفكرية.

وذكر التقرير أن طلبات النماذج الصناعية بلغت 804 طلبات، بانخفاض بلغ 12% عن السنة الماضية.

وأفاد التقرير الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية بأن عدد طلبات العلامات التجارية المودعة وصل إلى 37669 طلبا، بزيادة بلغت 18% عن 2018، في حين بلغ إجمالي العلامات التجارية المسجلة 22480 علامة مسجلة.

وبينت الهيئة أنها تهدف من خلال التقرير إلى نشر المعلومات الإحصائية للاستفادة منها في رسم السياسات الخاصة بالابتكار وتطوير التقنية وإدارة برامج الملكية الفكرية المتعلقة بها، عادة هذه الإحصائيات ذات أهمية لفهم التوجهات في قطاع الأعمال والتقنية.

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إحصائية 2019

3651 طلب براءات الاختراع، الزيادة 7.5%

طلبات النماذج الصناعية، الانخفاض 12%

37,669 طلبا للعلامات التجارية المودعة،الزيادة 18 %

22,480 علامة تجارية مسجلة