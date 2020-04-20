«التقاعد» تحذر من التعامل مع شركات استثمار وهمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
حذرت المؤسسة العامة للتقاعد من التعامل مع أي جهات استثمارية تزعم حصولها على تزكيات وتوصيات خاصة من المؤسسة، نافية ما ورد في الأخبار التي وصفتها بالمزيفة، المتداولة حول هيئات وشركات وساطة استثمارية معتمدة أو متعاونة مع المؤسسة.
وقالت المؤسسة في بيان أمس، إن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، محذرة فيه من الإعلانات المشبوهة، ومؤكدة أن المصدر الرئيس لأخبار المؤسسة ونشاطاتها هو بوابتها الالكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الجميع إلى الحذر والتوثق من مصدر استقاء المعلومة، وتجنب الرجوع إلى المواقع المشبوهة التي تستهدف النيل من مصداقية المؤسسة والتغرير بالمواطنين في استثمارات وهمية لا تحظى بأي مشروعية أو مصداقية.
وأكدت المؤسسة ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والتنبه من الوقوع في تلك المخاطر الاستثمارية أو المساهمة بأي مبالغ مالية مع أي شخص أو جهات دون التأكد من نظاميتها ومشروعيتها.
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