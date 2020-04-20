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القصبي والجدعان يستعرضان آليات استفادة القطاع الخاص من مبادرات الدعم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استعرض وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية للتخفيف من آثار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والتدابير التي اتخذت في إطار تعزيز المحافظة على سلامة القطاع المالي في المملكة.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد مع كل من رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان ورؤساء ثمان وعشرين غرفة تجارية تمثل جميع مناطق المملكة، وبحضور رؤساء الهيئات التابعة لمنظومة التجارة، حيث ناقش الاجتماع وضع الاقتصاد السعودي ومتانته وما يحظى به من نظرة مستقبلية مستقرة الذي أكدته التقارير الصادرة أخيرا عن الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني، والإقبال الدولي الكبير على إصدارات السندات السعودية يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة رغم الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا.

ويعد اللقاء الافتراضي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تستهدف تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وبناء علاقة تشاركية مع المستثمرين؛ لرصد التبعات المالية والاقتصادية السلبية التي تواجه أنشطتهم، ومناقشتها، وترتيب أولويات معالجتها، والرفع بالمرئيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة كل ما يستجد بشأن هذه الاجتماعات، وشرح وتوضيح آليات الاستفادة من هذه المبادرات.