شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت نافع: انهيار أسعار النفط يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن الانهيار غير المسبوق فى أسعار النفط يصب بصورة إيجابية فى مصلحة نمو الاقتصاد المصرى .
وأضاف مدحت نافع لـ"الخليج 365": توقعت يوم 18 مارس الماضى ،أن تكون أسعار النفط بالسالب وهو ما تحقق بالفعل لأن الدول المنتجة تقريبًا لم يعد لديها مناطق لتخزين النفط ، وبالتالى فان التخلص منه حتى بالدفع للعملاء اصبح أمرًا حتميًا لها .
وأشار نافع إلى أن الاقتصاد المصرى قطعًا سيستفيد بشكل كبير جراء هذا الانهيار، لأن أزمتنا هى أزمة طاقة ، لافتا إلى أهمية خفض أسعار الطاقة للكهرباء والغاز للمصانع بشكل سريع بحيث تزيد مساهمتها فى الاقتصاد وتتحسن مؤشراتها المالية بشكل كبير .
وأشار إلى أن الكهرباء تعتمد على النفط وهو الآن بالسالب وبالتالى لابد أن ينعكس ذلك على الصناعة، بحيث تكون قاطرة نمو الاقتصاد ، مشيرا الى إمكانية شراء نفط لمدة سنة او سنتين قادمتين مما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة بشكل كبير ويوفر مليارات الدولارات للموازنة التى احتسبت سعر البرميل ب 67 دولار.
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