شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للخام الأمريكى تنهار أكثر من 94 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر خام النفط الأمريكي، أكبر انخفاض يومى على الإطلاق، بعدما تراجع أكثر من 94% إلى 1.04 دولار للبرميل، تزامنا مع تقييم المستثمرين لوضع السوق الذي يعانى من تخمة حادة بالمعروض نتيجة تراجع الطلب الناجم عن جائحة كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء "سبوتنيك"، تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكى تسليم مايو بنسبة 94% إلى 1.04 دولار للبرميل، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ بدء تداول هذه العقود عام 1983، كما يعد هذا السعر هو الأدنى على الإطلاق.

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يتزامن ذلك مع ضغوط الجائحة على الاقتصاد العالمى وتهديدها بمحو عقد كامل من نمو الطلب، وتسببها فى تسريح الملايين من وظائفهم، ومحو مئات مليارات الدولارات من القيم السوقية للشركات.

لكن العوامل الفنية لعبت دورًا في تراجع أسعار العقود الآجلة لشهر مايو، والتى تنتهي صلاحيتها غدًا الثلاثاء، الأمر الذي دفع المتداولون لبيعها بشكل سريع، ومع ذلك فإن عقود تسليم شهر يونيو لم تسلم من الخسائر وتراجعت بنسبة 13% إلى 21.80 دولار للبرميل، حتى الآن.

منذ بداية العام، تراجعت أسعار الخام بأكثر من 80%، أو 50 دولارًا للبرميل، بفعل التداعيات الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي وانهيار اتفاق "أوبك +" الشهر الماضي، قبل تدارك المنتجين للأمر هذا الشهر وإقرارهم حصة خفض تاريخية. يرى المحللون أن الاتفاق جاء متأخرًا ما سمح بتمرير كميات ضخمة من المعروض إلى السوق.