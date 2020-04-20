شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للخام الأمريكى تسجل دولار واحد للبرميل فى انهيار تاريخى بنسبة 94% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن العقود الآجلة للخام الأمريكى تهوى إلى دولار واحد للبرميل فى انهيار تاريخى بنسبة 94%. وفيما هبطت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأسبوع الماضى وتراجع الخام الأمريكي باتجاه مستوى 20 دولارا للبرميل مع مراهنة المستثمرين على أن انهيارا في الطلب على الوقود ناجم عن جائحة فيروس كورونا سيكون كبيرا بدرجة لن تعوضه تخفيضات عالمية قياسية من المنتجين.

ويخفض أكبر منتجي النفط في العالم الإنتاج بما يصل إلى 19.5 مليون برميل يوميا، لكن تلك التخفيضات يجري تنفيذها ببطء في بعض الحالات ولن تبدأ قبل أسابيع. وعلى النقيض فإن الطلب العالمي هوى بحوالي 30 بالمئة قبل بضعة أسابيع وهو ما تسبب في امتلاء سريع لصهاريج التخزين في مصافي التكرير.

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وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.30 دولار، أو 10.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 20.11 دولار للبرميل وذلك خلال الاسبوع الماضى.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.14 دولار، أو 6.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 29.60 دولار للبرميل. والخامان القياسيان كلاهما منخفضان أكثر من 50 بالمئة عن مستوياتهما في بداية العام.