شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس آى سكور: إتاحة إشهار "الضمانات" المنقولة عبر الموقع الإلكترونى لـ"السجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلـن محمـد كـفـافــى، رئيـــس مجلـس إدارة الشركــة المصريــة للإستعـــلام الإئتمـانــى “I-Score” قيام السجل المصرى للضمانات المنقولة ECR والذى تقوم الشركة بإدارته وتشغيله للهيئة العامة للرقابة المالية، بالانتهاء من تنفيذ حزمة من التحديثات على أنظمة التسجيل متمثلة فى إتاحة الإشتراك للدائنين بخدمات السجل المصرى للضمانات المنقولة عن طريق الموقع الإليكترونى للسجل وملئ الطلب علىwww.ecr.gov.eg مباشرة دون الحاجة إلى توقيع عقود ورقية.

وبمجرد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لعام 2020 بتاريخ 15 أبريل 2020 بإضافة الأفراد الطبيعيين لأنواع الدائنين اصبح بإمكان اى فرد طبيعى مصرى شهر الحقوق على الضمانات المنقولة والتى تكون فى حوزة مدين آخر والإستفادة بكافة المزايا الممنوحة طبقا للقانون رقم 115 لسنة 2015 سواء حق الأولوية والإمتياز قبل أى دائن آخر وذلك بعد الإشتراك كدائن وشهر الحق بالسجل المصرى للضمانات المنقولة.

وقامت الشركة بإتاحة التسجيل على السجل المصرى للضمانات المنقولة على الإنترنت للجهات المشتركة لإشهار حقوق الرهن على المنقولات والإستفادة بالمزايا التى يمنحها القانون.

وقامت الشركة بتحديث وتبسيط خطوات الإشهار للضمانات ومنها تبسيط اشهار الضمانات على الحسابات البنكية الممنوحة من ذات البنك لعملائه لتسجيلها على النظام بشكل ميسر تنفيذا للقرار الصادر بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية رقم 108 لعام 2016 .

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ويتيح السجل إمكانية استعلام الأشخاص عن الإشهارات المدرجة بالسجل عن طريق الدخول على الموقع العام وانشاء حساب استعلام وسداد الرسوم إلكترونياً مباشرة من خلال الموقع وإستخراج تقارير عن الضمانات المشهرة.

وأوضح محمد كفافى أن إجمالى الجهات المشتركة فى خدمات السجل بلغت 72 جهة منذ بدء التشغيل فى مارس 2018 (38 بنك و 26 شركة تأجير تمويلى و3 جهات تمويل متناهى الصغر وشركة بيع بالتقسيط تخصيم و 2 جهة دولية ودائن فرد طبيعي). وقاموا بتسجيل 43,309 اشهار بالجنيه المصرى وعملات أجنبية بما تعادل 647 مليار جنيه.

والسجل المصرى للضمانات المنقولة هو سجل إليكترونى يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائنين سواء افراد او مؤسسات منح ائتمان من إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الدائنين ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار 24 ساعة فى اليوم على مدار الأسبوع.

وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، السيارات، المخزون، البضائع، الشهادات والودائع والأجهزة. أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءات الإختراع المسجلة بسجل براءات الإختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق المؤلف.

كما يمكن شهر الضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ناتج عمليات الإنتاج،أو الإستيراد والمحاصيل الزراعية. كما يتيح سجل الضمانات المنقولة شهر أحكام الإفلاس الصادرة من المحاكم الإقتصادية.