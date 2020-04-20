شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحسب الفايدة على أعلى شهادات فى مصر 12 و15% مع أحمد يعقوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج "الاقتصاد ببساطة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى، أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، تفاصيل أعلى شهادات الإدخار التى تصدر فى مصر، وتشمل شهادات ذات فائدة 12 و15%.

وتطرق برنامج "الاقتصاد ببساطة"، إلى شهادة الإدخار التى يطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%، يصرف شهريًا، وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة حاليًا ويتم الشراء عن طريق فروع البنك أو القنوات الإلكترونية.

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والنوع الثانى من شهادات الإدخار ذات أجل 3 سنوات، وبمعدل فائدة 12 و12.25% يصرف شهريًا أو كل 3 شهور على التوالى، وهو النوع المفضل لدى المستثمر الذى يبحث عن عائد ثابت لفترة تمتد إلى 3 سنوات.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر، بالإضافة إلى إمكانية شراء الشهادة بإضافة المبالغ المراد وربطها إلى الحساب من خلال الإنترنت أو الموبايل البنكى، أو الموقع الاليكترونى للبنك الأهلى المصرى.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.