شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب عالميا.. واستمرار انخفاضه محليا وعيار 21 يسجل 735 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاع بقيمة 9 دولارات حيث قفزت الأوقية من 1683 إلى 1692 دولار، نتيجة عودة الطلب على المعدن النفيس مرة أخرى، عقب اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح.

وفى سوق الصاغة بمصر يظل سعر الذهب مستقر حتى الآن عند 735 جنيها للجرام، فى ظل الإغلاق الكامل لكافة محلات بيع الذهب تزامنا مع احتفالات شم النسيم.





- سعر الذهب مساء اليوم:

عيار 18 سجل 630 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 735 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 840 جنيها للجرام.

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الجنيه الذهب 5880 جنيها.

وأقية الذهب 1692 دولارا.

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي يوم الاثنين أن تركيا زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار 26.92 طن إلى 601.38 طن في مارس.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن روسيا رفعت حيازاتها من المعدن النفيس الشهر الماضي بواقع 8.96 طن لتصل إلى 2299.22 طن، بينما زادت اوزبكستان حيازاتها من المعدن الأصفر بمقدار 7.47 طن إلى 338.10 طن.

وأظهرت البيانات أيضا أن ألمانيا خفضت احتياطياتها من الذهب بمقدار 2.33 طن إلى 3364.26 طن في مارس، وفق وكالة رويترز.