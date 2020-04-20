شكرا لقرائتكم خبر عن 776 مليون دولار صادرات مصر لأكبر 5 أسواق في يناير والإمارات تتصدر القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات رسمية، قائمة الخمس الكبار للصادرات المصرية في شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية للأسواق الخمس نحو 776 مليون دولار، مقابل 703 مليون دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بزيادة 72 مليون دولار.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن دولة الإمارات جاءت في صدارة الدول المستقبلة للصادرات المصرية، 257 مليون دولار، مقابل 209 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بزيادة 48 مليون دولار، وكانت أهم الصادرات المصرية إليها اللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة 203 مليون دولار، ثم الآلات وأجهزة كهربائية وأجزائها بقيمة 15 مليون دولار.

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وجاءت تركيا في المرتبة الثانية في استقبال الصادرات المصرية بقيمة 137 مليون دولار خلال يناير الماضي، وفي المركز الثالث كانت إيطاليا واستقبلت صادرات مصرية قيمتها 132 مليون دولار في يناير الماضي، وكانت أهم الصادرات المصرية لها الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير بقيمة 33 مليون دولار، والومنيوم ومصنوعاته بقيمة 25 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاءت الولايات المتحدة الأمريكية، واستقبلت صادرات مصرية قيمتها 129 مليون دولار، وكانت أهم الصادرات المصرية إليها هي الملابس بقيمة 49 مليون دولار، والسجاد والأغطية بقيمة 15 مليون دولار، وحلت الصين في المركز الخامس، حيث استقبلت صادرات مصرية بقيمة 118 مليون دولار، وكانت أهم المنتجات المصرية المصدرة إليها هي الوقود وزيوت معدنية بقيمة 98 مليون دولار، وفواكه وثمار صالحة للأكل قيمتها 9 ملايين دولار.