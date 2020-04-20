صندوق النقد: تركيا وروسيا واوزبكستان زادت حيازاتها من الذهب في مارس وألمانيا خفضتها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار صندوق النقد الدولي

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي يوم الاثنين أن تركيا زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار 26.92 طن إلى 601.38 طن في مارس آذار.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن روسيا رفعت حيازاتها من المعدن النفيس الشهر الماضي بواقع 8.96 طن لتصل إلى 2299.22 طن، بينما زادت اوزبكستان حيازاتها من المعدن الأصفر بمقدار 7.47 طن إلى 338.10 طن.

وأظهرت البيانات أيضا أن ألمانيا خفضت احتياطياتها من الذهب بمقدار 2.33 طن إلى 3364.26 طن في مارس آذار.