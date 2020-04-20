شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم الأمريكية عند افتتاح التعاملات متأثرةً بخسائر النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم الإثنين بالتزامن مع خسائر النفط مما ضغط بدوره على أسهم قطاع الطاقة.



وتواصل الشركات إصدار نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول حيث كشفت بعض البنوك الأمريكية في الأسبوع الماضي عن نتائجها.



وتترقب الأسواق عن كثب كيفية تطبيق خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإعادة تشغيل الاقتصاد تدريجياً وتداعياتها المحتملة.

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وفي سوق الخام، هبط "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 34.3% إلى 12 دولارا للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 17.8 دولار وأقل سعر عند 10.7 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 4.6% إلى 26.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 28.2 دولار وأقل سعر عند 26 دولارا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14"03 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% (ما يعادل 400 نقطة) إلى 23850 نقطة، كما هبط "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 8590 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (مما يعادل 35 نقطة) إلى 2840 نقطة.