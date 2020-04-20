شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النحاس تتخلى عن مكاسبها وتتجه نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق اليوم في أعقاب صدور قرارات من البنك المركزي الصيني.



كان البنك المركزي الصيني - في ادلولة الأعلى استهلاكا للنحاس في العالم - قد قرر خفض معدل الفائدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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وخفض البنك المركزي الصيني معدل الفائدة على الإقراض لأجل عام بنحو عشرين نقطة أساس إلى 3.85%، كما خفض الفائدة على الإقراض لأجل خمس سنوات بعشر نقاط أساس إلى 4.65%، واعتبر هذا القرار متسقا مع توقعات الأسواق.



وكشفت بيانات حكومية حديثة عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال الربع السنوي الأول بنسبة 6.8%، وهي أكبر وتيرة انكماش فصلية منذ عام 1992 على الأقل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 2.33 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2.37 دولار بينما سجل أقل سعر عند 2.32 دولار.